Deprem Uzmanı Naci Görür noktayı koydu! İstanbul için artık sonlardayız

Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı hesaplamayla beklenen büyük İstanbul depremi için tarih verdi. "1999’dan sonra 30 sene koysanız 2029 olur. Bunu 13 sene aşağı, 13 sene yukarı çekerseniz 2045 ile 2016 olabilir" yorumunda bulundu. Görür, açıklamasının devamında ise, "Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız" dedi.

Abone ol

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda olası İstanbul depremi için tarih aralığı verdi. Görür, “Bu depremin mutlaka olacağı ve geleceği kesin. Biz depreme hala hazır değiliz” diye konuştu.

Görür, zamanlamanın önemli olmadığına dikkat çekerek “Bu asıl hedeften uzaklaşmak anlamına geliyor. Ben desem ki; 50 sene sonra olacak bizim insanımız ölecek” ifadelerini kullandı.

"Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız"

TV5'e konuşan Prof. Dr. Görür, “İlla merak ediliyorsa 99’dan sonra 30 sene içerisinde her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi’nde 7’nin üzerinde depremin beklendiği bilimsel verilerle ortaya konuldu. 30 sene desem bunun artı-eksi 13 senesi var tabii. 99’dan sonra 30 sene koysanız 2029 olur. Bunu 13 sene aşağı, 13 sene yukarı çekerseniz 2045 ile 2016 olabilir. Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız. Bu depremin mutlaka olacağı ve geleceği kesin. Biz depreme hala hazır değiliz” diye konuştu.