BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ağrı’da 5 ayrı noktada yangın çıktı!

Ağrı’da 5 ayrı noktada yangın çıktı!

Ağrı’nın merkez ve dört köyünde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Abone ol

İl merkezine bağlı Kazlı, Otlubayır, Eski Harman ve Cumaçay köylerinde tarla ve tezek yangınları meydana geldi. Ayrıca il merkezindeki Suçatağı mevkiinde de arazideki kurumuş otlar tutuştu.

Yangınları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangınları kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangınlar, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, bazı tarlalar küle döndü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Okul öncesi (ana sınıfı) uyum haftası hangi gün başlayacak? MEB uygulama takvimi
Okul öncesi (ana sınıfı) uyum haftası hangi gün başlayacak? MEB uygulama takvimi
2. Ulusal Hentbol Turnuvası: Şampiyon Sakarya Büyükşehir oldu
2. Ulusal Hentbol Turnuvası: Şampiyon Sakarya Büyükşehir oldu
"Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" sona erdi
"Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" sona erdi
Fenerbahçe, Fred'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti...
Fenerbahçe, Fred'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti...
Mardin'de cinayet şüphelisi 8 ay sonra yakalandı!
Mardin'de cinayet şüphelisi 8 ay sonra yakalandı!
Deprem Uzmanı Naci Görür noktayı koydu! İstanbul için artık sonlardayız
Deprem Uzmanı Naci Görür noktayı koydu! İstanbul için artık sonlardayız
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor?
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için taksimetreleri güncelliyor!
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için taksimetreleri güncelliyor!
Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Samsun’da sahilde bir erkeğe ait ceset bulundu!
Samsun’da sahilde bir erkeğe ait ceset bulundu!
Papa'dan siyasetçilere çağrı: Akdeniz'deki göçmen ölümlerini engelleyin!
Papa'dan siyasetçilere çağrı: Akdeniz'deki göçmen ölümlerini engelleyin!
İç çamaşırlı fotoğraflarıyla ünlü olan yargıcın son pozu takipçilerinde hayal kırıklığı yarattı
İç çamaşırlı fotoğraflarıyla ünlü olan yargıcın son pozu takipçilerinde hayal kırıklığı yarattı