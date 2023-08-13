Düzce'de motosiklet ile patpat çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı!

Düzce’de motosiklet ile patpatın karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Zonguldak-Düzce D-655 Karayolu Tabakhane Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Düzce’den Zonguldak istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 34 AG 2291 plakalı motosiklet, Konuralp istikametinden yola çıkmak isteyen A.K. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle patpatın motoru yerinden çıkarken, motosiklet istinat duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi ile patpat sürücüsü A.K.’yi hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile yol tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.