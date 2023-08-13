BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  DÜNYA

Hawaii yangınında can kaybı 93’e yükseldi!

Hawaii yangınında can kaybı 93’e yükseldi!

ABD’nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından Maui Adası’ndaki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93’e yükseldi.

Abone ol

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Tarihi Lahaina kentini yerle bir eden Maui yangınlarında can kaybı 93’e yükselirken, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğu belirtildi.

Orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmış olsa da, harap olan Lahaina kenti ve çevresi de dahil olmak üzere adanın bazı bölgelerinde yangınları tamamen söndürme çalışmaları sürüyor.

Hawaii Valisi Josh Green dün yaptığı açıklamada, adli tıp çalışmalarının kurbanları belirlemeye devam etmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısının önemli ölçüde artabileceğini söylemiş, Hawaii yangınının ABD’de yaşanan yüzyılın en ölümcül yangını olduğunu ifade etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Nur Çebi'nin Tekirdağ'da yöneticiliğini yaptığı fabrikayı dolandıran 11 kişi gözaltına alındı
Ahmet Nur Çebi'nin Tekirdağ'da yöneticiliğini yaptığı fabrikayı dolandıran 11 kişi gözaltına alındı
Ağrı’da 5 ayrı noktada yangın çıktı!
Ağrı’da 5 ayrı noktada yangın çıktı!
Okul öncesi (ana sınıfı) uyum haftası hangi gün başlayacak? MEB uygulama takvimi
Okul öncesi (ana sınıfı) uyum haftası hangi gün başlayacak? MEB uygulama takvimi
2. Ulusal Hentbol Turnuvası: Şampiyon Sakarya Büyükşehir oldu
2. Ulusal Hentbol Turnuvası: Şampiyon Sakarya Büyükşehir oldu
"Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" sona erdi
"Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" sona erdi
Fenerbahçe, Fred'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti...
Fenerbahçe, Fred'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti...
Mardin'de cinayet şüphelisi 8 ay sonra yakalandı!
Mardin'de cinayet şüphelisi 8 ay sonra yakalandı!
Deprem Uzmanı Naci Görür noktayı koydu! İstanbul için artık sonlardayız
Deprem Uzmanı Naci Görür noktayı koydu! İstanbul için artık sonlardayız
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor?
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için taksimetreleri güncelliyor!
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için taksimetreleri güncelliyor!
Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Samsun’da sahilde bir erkeğe ait ceset bulundu!
Samsun’da sahilde bir erkeğe ait ceset bulundu!