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Ahmet Nur Çebi'nin Tekirdağ'da yöneticiliğini yaptığı fabrikayı dolandıran 11 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ahmet Nur Çebi'nin Tekirdağ'da yöneticiliğini yaptığı fabrikayı dolandıran 11 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş Spor Kulübünün Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Başkan Vekili olduğu fabrikayı dolandırdıkları iddiası ile 11 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Başkan Vekili olduğu Kaptan Demir Çelik AŞ isimli firmada çalışan şahısların özel belgede sahtecilik yaparak çalıştıkları firmayı dolandırdığı iddiası ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler; örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan dolayı düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, firma yetkililerinin bazı çalışanlarının firmalarını dolandırdıklarına istinaden yaptıkları müracaat üzerine gözaltına alındıkları ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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