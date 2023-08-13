Mansur Yavaş'tan yeniden aday olmakla ilgili ilk açıklama! Canlı yayına mesaj gönderdi
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili ilk mesajı verdi. Yavaş, sözcüsü aracılığıyla TV100 canlı yayınına mesaj gönderdi.Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinden yerel seçimlere ilişkin açıklama geldi. Yeniden aday olup olmayacağı, aday olacaksa CHP'den mi yoksa İYİ Parti'den mi aday gösterileceği tartışmaları süren Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Gültekin, "Süreci takip ediyoruz, tartışmaya girmiyoruz” dedi.
Tartışmalara girmiyoruz, izliyoruz!
TV100'de Kübra Par'la Farklı Açılar programına mesaj gönderen Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin şu ifadeleri kullandı: "Süreci takip ediyoruz, tartışmaya girmiyoruz. Bu süreçte Ankara’daki projelerimizi hızla tamamlıyoruz. Ankara’ya odaklıyız, Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz."