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Ekrem İmamoğlu eze eze kazandı! En kritik ilçeler İmamoğlu'nun oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları kaybetti

Ekrem İmamoğlu eze eze kazandı! En kritik ilçeler İmamoğlu'nun oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları kaybetti

CHP İstanbul'da 12 ilçede ilçe başkanı ve delege seçimleri 5 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği isimler ezici bir çoğunlukla seçimleri kazanırken, İstanbul İl Başkanı'nın da İmamoğlu'nun destekleyeceği bir isim olmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki 'değişim' kavgası sürerken, CHP'de ilçe delege seçimlerinin ilk etabından Ekrem İmamoğlu kesin zaferle çıktı. 5 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde yapılan seçimlerin İstanbul ayağında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adayları, CHP Genel Merkezi’nin gösterdiği adaylara fark atarak kazanmaya devam etti. 

O başkan delege bile olamadı

Söz konusu oylamaların İstanbul’da önemli olmasının sebebi ise genel başkanın seçileceği en çok delegeyi İstanbul’un gönderecek olmasıyla örtüşüyor. Odatv'nin haberine göre, Ekrem İmamoğlu’nu hedef almasıyla gündeme gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu seçimlerde delege bile olamadı. 

Bayrampaşa, 'İmamoğlu' dedi

Bayrampaşa ilçesinde Ekrem İmamoğlu’nun yanında yer alan Hasan Mutlu seçimi 12 oy farkla kazanırken, Belediyenin yani Kemal Deniz Bozkurt’un doğrudan çıkardığı ve tüm imkanlarıyla desteklediği aday Reşhan Karahan kaybetti. Onun yerine seçimi Hüseyin Ergin kazandı. 

Eren Erdem'in önünde kaybettiler

Divan Başkanlığını Eren Erdem’in yaptığı Çekmeköy İlçe Kongresi’nde, Çekmeköy'de yıllardır ilçe başkanlığı yapan Ataşehir’de Kılıçdaroğlu’na yakın İlgezdi ailesinin desteklediği Hüseyin Kızıldaş ve 2024 belediye başkanlığı için Çekmeköy’e yerleşen Çetin Çapan’ın olduğu Erdal Yıldırım’ın listesi kaybetti.

Hafta içinde toplantı yapmışlardı

Örgütte çalışkanlığıyla bilinen Melda Tutan seçimi kazandı. Haftaiçi, Canan Kaftancıoğlu, Eren Erdem, Çetin Çapan ve Emir Sarıgül’ün toplantı yaptığı iddia edilmişti. 

İmamoğlu'na yakın isim geliyor!

Bu sonuçlarla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna Ekrem İmamoğlu'na yakın bir adayın seçilme ihtimali ağırlık kazandı. Bu pazar yapılan seçimlerden çıkan sonuçlara göre 12 ilçede seçim sonuçları şöyle oldu:

AVCILAR: Mevcut ilçe başkanı seçildi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin adaylaştırdığı Mesut Aslan kaybetti. Turan Hançerli, yaklaşan il başkanlığı seçim sürecinde hemşerisi görevden alınan İBB Başkanvekili Selçuk Sarıya için “il delegeleri çok önemli” diyerek çağırdığı ilçe delegelerinden büyük tepkiler aldı ve seçimi kaybetti.

Erdal Nas: 271 
Mesut Aslan: 139 

BAĞCILAR: Bağcılar’da iki aday yarıştı. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Derin tüm gücüyle hemşeri olan aynı zamanda CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre’ye yakınlığıyla bilinen mevcut İlçe Başkanı Murat İmrek kaybetti. 2019 seçimlerinde ilçe başkanlığı yapan Murat Sönmez tüm zorluklara rağmen örgütün emekten yana delegeleri tarafından desteklenerek ipi göğüsledi.

Murat Sönmez: 201 
Murat İmrek: 186

BAKIRKÖY: Bakırköy’de Gizem Arslan tek aday olarak seçimlere girdi. “Ön seçimde İBB Başkan adaylığı istiyorum” diyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ilçesinde il delegesi dahi yazılmadı. Seçim sonucunda dinamik ve çalışkan olarak bilinen önceki dönem ilçe sekreteri Gizem Başaran Arslan seçildi.

BAŞAKŞEHİR: 2023 seçim genel seçim çalışmalarında sahada kendi adına yelekleri bastırarak çalışma yaptıran, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşıt olan, Zeynel Emre ile Canan Kaftancıoğluna çok yakın isim Deniz Bakır kaybetti. Örgütte sevilen Beyzade Kayabaşı seçimi kazanan isim oldu.

Beyzade Kayabaşı: 208 
Deniz Bakır: 188

BÜYÜKÇEKMECE: Büyükçekmece tek adaydı seçildi.

Halis Çiçekci: 218 

ÇATALCA: Çatalca da seçimlerde tek adaydı. Çatalca’da köylüsünden kentlisine tüm kesimlerle irtibat kuran seçimlerde çalışan Mimar Mehmet Çoban seçildi.

Mehmet Çoban: 193

ESENYURT: Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un doğrudan aday çıkardığı ve tüm imkanlarıyla desteklediği isim Reşhan Karahan kaybetti.  Önceki dönem İlçe Başkanı Ali Gökmen ile birlikte hareket eden ve belediyeden destek almadan genel seçimlerde başarılı olan mevcut İlçe Başkanı Hüseyin Ergin seçimi kazandı 

Hüseyin Ergin: 204 
Reşhan Karahan: 196


SİLİVRİ: Silivri de tek aday çıkan ilçelerden oldu. Siliviri’nin çalışkan ve  güler yüzlü  olmasıyla tanınan mevcut ilçe başkanı tekrar seçildi.

Berker Esen: 301

BEŞİKTAŞ: Beşiktaş tek adaydı genç ve dinamik kimliğiyle tanına Avukat Alican Şen seçildi.

Alican Şen: 271

BAYRAMPAŞA: Bayrampaşa’da çalışkan ve etkili bir isim olarak bilinen mevcut ilçe başkanı çok güçlü şekilde seçildi. 

Hasan Mutlu: 192 
İbrahim Bulut: 129

SANCAKTEPE: Sancaktepe’de seçimler kıran kırana geçerken henüz itibarıyla oy sayımı tamamlanmadı. Sayımın ardından ipi göğüsleyen isim belli olacak. 

ÇEKMEKÖY: Çekmeköy yıllardır ilçe başkanlığı yapan, Ataşehir’de İlgezdilerin çok yakınında olan Hüseyin Kızıldaş ve 2024 belediye başkanlığı için Çekmeköy’e yerleşen Çetin Çapan’ın olduğu Erdal Yıldırım’ın listesi kaybetti. örgütün çalışkan ismi ve kadın adayı kazandı.

Melda Tutan: 195   
Erdal Yıldırım: 186

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