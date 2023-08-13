Tanju Özcan, Serenay Sarıkaya’yı gazoz içmeye davet etti! 'Gazozumuz meşhurdur'
Ünlü sanatçı Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin çekimleri için gittiği Bolu'dan "Bolu'yu seviyorum" paylaşımı yaptı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Serenay Sarıkaya'yı sosyal medya üzerinden 'gazoz içmeye' davet etti. Akıllara Türk filmlerinin unutulmaz 'gazoz' sahneleri geldi.
Netflix’te yayınlanacak ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ dizisinin çekimleri için Bolu’ya giden Serenay Sarıkaya Instagram’da paylaştığı fotoğrafa “Bolu’yu seviyorum” notunu düşünce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Twitter hesabından oyuncuya seslendi.
Gündemde kalmak için hiçbir fırsatı kaçırmamasıyla tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Serenay Sarıkaya'nın bu paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.
Gazozumuz meşhurdur
Tanju Özcan “Dizi çekimleri için Bolu’da bulunan Serenay Sarıkaya hanımefendinin ‘Bolu’yu seviyorum’ paylaşımı bizleri mutlu etti. Bolu halkının temsilcisi olarak kendisini Bolu Belediye Başkanlığı’na davet ediyorum. Çayımız, kahvemiz, gazozumuz meşhurdur” diye yazdı.
‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ dizisinin konusu ne?
Yönetmenliğini Bertan Başaran’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Bade İşçil, Gülcan Aslan, Zeynep Tuğçe Bayat, Esra Ruşan, Efe Tunçer, Meriç Aral, Kamil Güler, Nil Sude Albayrak, Sümeyra Koç, Selçuk Borak, Ege Aydan, Laçin Ceylan ve Perihan Savaş yer alıyor.