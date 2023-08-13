Fenerbahçe evinde Gaziantepspor'u konuk ediyor! Fenerbahçe golle başladı

Süper Lig'in transfer rekortmeni Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Fenerbahçe golle başladığı maçta ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı...

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Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Fenerbahçe Dzeko'nun goleriyle 2-0 öne geçtiği maçın 41. dakikasında yediği golle devre arasına 2-1 önde girdi. Maçtan canlı dakikalar...

Maçın ilk 11'leri FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Tadic, Szymanski,Kent, Dzeko

GAZİANTEP FK: Batuhan, Djilobodji, Arda, Furkan, Jevtovic, Gradel, Mustafa, M'Bakata, Khacef, Maxim, Markovic

Maçtan önemli anlar

3' GOL! Dusan Tadic'in asistiyle Edin Dzeko, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında ilk golünü kaydetti.

9' Fenerbahçe maça yüksek tempoyla başladı. Sağlı sollu ataklarla Gaziantep FK kalesinde ikinci gol arayışları var.

14' Gaziantep FK, sol kanattan etkili geldi. Ceza sahası yayına doğru açılan topa gelişine vuran Mustafa Eskihellaç, topu kalenin sol üstünden dışarıya gönderdi.

17' GOL! Szymanski'nin ceza sahası içine doğru gönderdiği harika ara pasında topla buluşan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü buldu. Skor 2-0 oldu.

23' KIRMIZI KART! Gaziantep FK'da 23. dakikada Maxim, ikinci sıra karttan kırmızı kart gördü.

34' OYUNA GİRME Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Fenerbahçe gerçekleştiriyor. Sakatlık geçiren Bright Osayi-Samuel oyundan çıkarken, Jayden Oosterwolde yerine giren isim oluyor.

45' Gaziantep FK, Max Gradel'in ortasında Arda Kızıldağ'ın attığı gol ile maçta farkı bire indiriyor.

Maçtan notlar...

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11'iyle başladı.

Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Michy Batshuayi ve Umut Nayir yer aldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Maribor'u 3-1 yendikleri ilk maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Luan Peres, geçen sezondan kalan kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Zajc, İrfan Can Kahveci ve King ise yedeğe çekildi.

Kartal, Gaziantep FK karşısında bu oyuncuların yerine Djiku, Mert Hakan, Szymanski ve Kent'i ilk 11'de görevlendirdi.