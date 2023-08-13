Cengiz Ünder resmen Fenerbahçe'de! 15 milyon bonservis ile 4 yıllık imza attı

"Çok mutluyum"

Marsilya'dayken İrfan Can ile çok konuştuğunu ifade eden Ünder, "Edin ile konuştum ki onunla konuştuğumuzda da 'Ne zaman geliyorsun?' tarzında olmuştu. Ben de biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştim. Ondan sonra tekrar konuşmuştuk. Bunun sonucunda artık buradayım. İrfan ile zaten sürekli, her gün konuşuyoruz. Milli takımdan arkadaşım, sevdiğim birisi ve şimdi onunla aynı takımdayım. Çok mutluyum." diye konuştu.