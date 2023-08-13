Cengiz Ünder resmen Fenerbahçe'de! 15 milyon bonservis ile 4 yıllık imza attı
Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, 15 milyon Euro bonservis bedeliyle milli oyuncu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lige iddialı transferlerle giren Fenerbançe, ligin ilk hafta maçları oynanırken bir yıldız transfer daha gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, 15 milyon Euro bonservis bedeliyle milli oyuncu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktörü Mario Branco da yer aldı.
Kendisini 4 yıllığına renklerine bağlayan imzayı atmasının ardından konuşan Cengiz Ünder, "Uzun uğraşlar sonucu burada olmak gerçekten benim için mutluluk verici, gurur verici bir şey. Sürekli menajerimle konuşmalarımızda kulüpteki yöneticilerimizle birlikte geçen bu süreçte herkesin bana karşı duruşu çok güzeldi. Şu an Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bir an önce takım arkadaşlarımla antrenmana, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
"Çok mutluyum"
Marsilya'dayken İrfan Can ile çok konuştuğunu ifade eden Ünder, "Edin ile konuştum ki onunla konuştuğumuzda da 'Ne zaman geliyorsun?' tarzında olmuştu. Ben de biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştim. Ondan sonra tekrar konuşmuştuk. Bunun sonucunda artık buradayım. İrfan ile zaten sürekli, her gün konuşuyoruz. Milli takımdan arkadaşım, sevdiğim birisi ve şimdi onunla aynı takımdayım. Çok mutluyum." diye konuştu.