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TV100'ün hayatını kaybeden kurgu şefi Serpil Yıldırım defnedildi: Organları 7 kişiye can oldu

TV100'ün hayatını kaybeden kurgu şefi Serpil Yıldırım defnedildi: Organları 7 kişiye can oldu

İSTANBUL'da iş yerinde fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden TV100 Kurgu Şefi Serpil Yıldırım'ın organları, 7 hastaya bağışlandı. Memleketi Düzce'de toprağa verilen Yıldırım'ın ağabeyi, "İnsanlara can oldu, birilerine nefes oldu. Birilerinin hayatı devam ediyor. Kardeşim birilerinde yaşıyor" dedi.

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TV100 televizyonunda kurgu şefi olan Serpil Yıldırım, yaklaşık 15 gün önce iş yerinde fenalaştı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yıldırım, yoğun bakımda tedaviye alındı. Bir süredir tedavi altında olan Yıldırım'ın üç gün önce beyin ölümü gerçekleşti.

Sağlığında organlarını bağışlayan Serpil Yıldırım'ın cenazesi, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Düzce Şıralık Mahallesi'ndeki Şıralık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Yıldırım'ın ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Kardeşinin organlarını bağışladığını belirten Serpil Yıldırım'ın ağabeyi Zeki Yıldırım, "Organlarını bağışladığını bilmiyorduk. Doktorlar beyin ölümünün gerçekleştiğini bize söylediklerinde, 'Organlarını bağışlamak ister misiniz?' diye sordular. Üç kardeş prensip olarak 'Evet' dedik. İnsanlara can oldu, birilerine nefes oldu. Birilerinin hayatı devam ediyor. Kardeşim birilerinde yaşıyor. İlk etapta organları 7 kişiye gönderildi. Ama nakil olan kişileri söylemiyorlar. Onların vücudunda tekrar hayat buldu" dedi.

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