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Trendyol Süper Lig'de ilk hafta Sivasspor ile Samsunspor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta Sivasspor ile Samsunspor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında EY Sivasspor, sahasında Y. Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor öne geçtiği maçta bir puana razı oldu.

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor karşılaşması 1-1 sona erdi. 

Sivasspor 11. dakikada golü buldu. Sağ kanattan Saiz'in ceza alanına ortasında N'jie'nin penaltı noktası civarından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

14. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Fofana'nın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Marius'un sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada Bola'nın soldan ceza alanına sert ortasında son anda araya giren Caner Osmanpaşa topu kornere gönderdi.

40. dakikada Saiz'in ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ceza alanına ortasında arka direğe hareketlenen Bola, istediği vuruşu yapamayınca mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi.

62. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda savunmadan seken top boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Laura'nun kale alanından vuruşunda kalesini terk ederek açıyı daraltan Ali Şaşal Vural, gole izin vermedi.

78. dakikada konuk ekip Samsunspor eşitliği sağladı. Ntcham'ın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Drongelen'in kafa vuruşunda direğe çarpan top Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-1.

85. dakikada soldan ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin altıpasa gönderdiği topa müsait durumdaki Emrah Başsan ve Emre Gökay dokunamayınca Sivasspor önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Mücadele 1-1 sona erdi.

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