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Ekrem İmamoğlu kararını verdi! Seçimde İstanbul'dan aday olacak

Ekrem İmamoğlu kararını verdi! Seçimde İstanbul'dan aday olacak

CHP'de 'değişim' kavgasınıbaşlatan ve Genel Başkan olma isteğini hiç gizlemeyen Ekrem İmamoğlu, yeni yol haritasını belirledi. İmamoğlu'nun, 'seçimi kaybederiz' diyerek yeniden İBB Başkanlığı'na adaylığını açıklamaya pazırlandığı ddia edildi.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, “İmamoğlu, ‘İstanbul'u kaybedemeyiz’ diyecek ve yeniden İBB başkanlığına aday olacağının işaretini verecek” diye yazdı. Saymaz, “Ancak CHP'de genel başkanlık değişiminin gerekli olduğuna da vurgu yapacak. ‘Değişim olmazsa yerel seçimde risk doğabilir’ görüşünü dillendirecek” diye ekledi.

Salı ya da Çarşamba açıklayacak

Saymaz, "İmamoğlu, ‘İstanbul’ diyecek" balıklı yazısında İmamoğlu'nun, yol haritasını salı ya da çarşamba günü yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna açıklacağını belirtip, "En çok merak edilen sorunun yanıtını vereyim." deyip şöyle devam etti: 

“İstanbul'u kaybedemeyiz” diyecek

İmamoğlu, “İstanbul'u kaybedemeyiz” diyecek ve yeniden İBB başkanlığına aday olacağının işaretini verecek. Ancak CHP'de genel başkanlık değişiminin gerekli olduğuna da vurgu yapacak. “Değişim olmazsa yerel seçimde risk doğabilir” görüşünü dillendirecek.

İlçe kongrelerine ağırlık koydu

Bu doğrultuda İmamoğlu, ilçe kongrelerinde ağırlığını koyuyor. Dün İstanbul'da yapılan 12 ilçe kongresinde il delegelerinin çoğunluğu değişimcilerden oluştu.

İmamoğlu neden İstanbul diyecek?

CHP'lilerde ve muhalif seçmende “Türkiye'yi kurtaramadık, bari İstanbul elimizde kalsın” hissiyatı egemen. İmamoğlu da kalesi gördüğü İBB'yi kaybetmek istemiyor. 2028 yılında cumhurbaşkanı adayı olacaksa, ki öyle görünüyor, sırtını İstanbul'a vermekten başta bir yolu yok. Bu bir.

İkincisi şu: Çeyrek asır sonra alınan İstanbul'u kendi elleriyle AK Parti'ye teslim eden olmak istemiyor. İBB'nin anahtarını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya vermenin siyasi maliyeti, İstanbul'u seçimde kaybetmekten daha ağır gelebilir.

Üç: Olur da CHP'nin liderliğine seçilirse koltuğunu bırakacağı AK Parti, İmamoğlu dönemindeki karar ve işlemleri tahrifata uğratarak, aleyhinde kullanacaktır.

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