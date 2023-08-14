BIST 7.714
DOLAR 27,22
EURO 29,69
ALTIN 1.666,07
HABER /  MAGAZİN

Artvin'de Demet Akalın ile Resul Dindar festival sahnesinde kapıştı ben buranın çocuğuyum

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Artvin'de Demet Akalın ile Resul Dindar festival sahnesinde kapıştı ben buranın çocuğuyum

Artvin’in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Resul Dindar ve Demet Aklın arasında gerginlik yaşandı. Demet Akalın’ın sahneye erken çıkmak istediğini söyleyen Resul Dindar, “Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim, sen beni tanımıyorsun” diyince Demet Akalın sahneyi çıkarak tepki gösterdi.

Abone ol

Artvin’in Arhavi ilçesinde bu yıl 49’uncusu düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali 5. gününde düzenlenen konserde Karadeniz müziğinin güçlü ismi Resul Dindar ve ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldı.

Sahneye ilk önce Resul Dindar çıkarken sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturdu. Festival programı kapsamında saat 20.30-22.00 arasında Resul Dindar sahne aldı.

Programa göre 22.00’de sahne alması gereken Akalın, konseri uzatan Dindar’a tepki gösterdi.

Sahneyi devretmesini istedi

Konser devam ederken görevlinin Resul Dindar’ın yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından Dindar, Demet Akalın’ın sahneyi kedisine devretmesini istediğini iddia etti.

"Eğer çıkmazsa gidecekmiş"

Mikrofonu alarak sahne önüne gelen Dindar, “Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim on bir” dedi.

Dindar’ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Akalın, Dindar ile bir süre konuştuktan sonra sahneden indi.

Bir süre daha konsere devam etti

Daha sonra sonra Dindar bir müddet daha konsere devam edip inince, sahneye Akalın çıkarak sevenleriyle buluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona yeni sezona tatsız başladı
Barcelona yeni sezona tatsız başladı
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Hep birlikte ders çıkaracağız
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Hep birlikte ders çıkaracağız
İstanbul'da taksilere büyük zam! Zamlı tarife uygulanmaya başlandı! En yakın mesafe 70 lira oldu
İstanbul'da taksilere büyük zam! Zamlı tarife uygulanmaya başlandı! En yakın mesafe 70 lira oldu
Üsküdar Belediye Başkan Hilmi Türkmen: Üniversite öğrencilerinin giderlerini biz karşılayacağız
Üsküdar Belediye Başkan Hilmi Türkmen: Üniversite öğrencilerinin giderlerini biz karşılayacağız
Fenerbahçe evinde Gaziantepspor'u konuk etti! 17 dakikada 2 gol bulup üzerine yattı
Fenerbahçe evinde Gaziantepspor'u konuk etti! 17 dakikada 2 gol bulup üzerine yattı
TV100'ün hayatını kaybeden kurgu şefi Serpil Yıldırım defnedildi: Organları 7 kişiye can oldu
TV100'ün hayatını kaybeden kurgu şefi Serpil Yıldırım defnedildi: Organları 7 kişiye can oldu
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta Sivasspor ile Samsunspor berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta Sivasspor ile Samsunspor berabere kaldı
Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları kavga etti! Torbacı silahla taradı 1 ölü, 4 yaralı
Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları kavga etti! Torbacı silahla taradı 1 ölü, 4 yaralı
Ekrem İmamoğlu eze eze kazandı! En kritik ilçeler İmamoğlu'nun oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları kaybetti
Ekrem İmamoğlu eze eze kazandı! En kritik ilçeler İmamoğlu'nun oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları kaybetti
İYİ Parti'den "Sümela Manastırı'nda ayin iptal edilsin" çağrısı! Önce Yunanistan adam atsın
İYİ Parti'den "Sümela Manastırı'nda ayin iptal edilsin" çağrısı! Önce Yunanistan adam atsın
Gelecek Partisi Millet İttifakı'ndan resmen ayrıldı! Ahmet Davutoğlu açıkladı...
Gelecek Partisi Millet İttifakı'ndan resmen ayrıldı! Ahmet Davutoğlu açıkladı...
Mansur Yavaş'tan yeniden aday olmakla ilgili ilk açıklama! Canlı yayına mesaj gönderdi
Mansur Yavaş'tan yeniden aday olmakla ilgili ilk açıklama! Canlı yayına mesaj gönderdi