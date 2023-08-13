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İstanbul'da taksilere büyük zam! Bu gece yarısı tarife değişiyor....

İstanbul'da taksilere büyük zam! Bu gece yarısı tarife değişiyor....

İSTANBUL'da taksi ücretleri bu gece yarısından itibaren zamlı olacak. Taksilerde açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya çıkacak.

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İstanbul'da taksi bulma sorununa şimdi de zamlı tarife ekleniyor.  İstanbul'da taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ücretlere yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemeye başladı.

UKOME'nin 8 Ağustos'taki toplantısında taksi ücretlerine yapılan zam sonrasında bu gece uygulamaya geçecek yeni tarife nedeniyle taksi şoförleri taksimetre ayar istasyonlarına gelerek cihazlarını güncelledi.

Zamlı taksimetre ücretleri ne kadar oldu?

UKOME'nin 8 Ağustos Salı günü aldığı kararla taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.

Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren işlemeye başlayacak. 

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