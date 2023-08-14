Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak da emekli zammından şikayetçi! Erdoğan dünürüne ne dedi?

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak da emekli maaşlarına yapılan zamdan memnun kalmadı ve Ocak ayında iyi bir zam istedi. Albayrak, dünürü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaş zamlarıyla ilgili kendisine söylediği şeyleri de anlattı.

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Emeklilere yapılan yüzde 25 zam, milyonlarca emekli gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü emekli gazeteci Sadık Albayrak'ı da mutlu etmedi. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Sadık Albayrak ile konuştu ve ERdoğan'ın yaptığı 'emekli zammı' esprisini köşesine taşıdı. İşte Yavuz Donat'ın yazısının ilgili bölümü:

Sadık Albayrak kaç lira maaş alıyor?

Gazetecilikten emekli... Milli Gazete'den.

Emekli maaşı olarak eline kaç lira geçtiğini sorduk... Zamdan önce... Temmuz zammından sonra.

Başladı gülmeye.

Dedik ki... "Ocak ayında emekli maaşları artacak... Sanırız bu defa iyi bir maaş zammı olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?

Sadık Albayrak... Cumhurbaşkanı ile arasında geçen bir sohbeti, Erdoğan'ın yaptığı espriyi anlattı:

- Reis bana dedi ki: Sen, adil düzenden emeklisin... Fazla istemezsin.

Adil düzen... Necmettin Erbakan'ın, siyasi felsefesiydi... Parti programıydı... Sloganıydı.