Emekliye Ekim'de ara zam geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, bizzat Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

Emekli maaşı zammı Temmuz 2023 için enflasyon artışına ek olarak refah payı ile yüzde 25 olarak kesinleşmişti. En düşük emekli maaşı 7500 TL’de kaldı. Zam ise kök aylık üzerinden hesaplanınca milyonlarca kişinin emekli aylığına yansıyan artış 100-200 lira seviyelerinde kaldı. Bu durumdan memnun olmayan emekliler, memurlara yapılan 8077 liralık seyyanen zammın kendilerine de yansıtılmasını talep ediyor. Emeklilerin beklediği haber geldi...