Emekliye Ekim'de ara zam geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, bizzat Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
Milyonlarca emekli Temmuz 2023’te yapılan zamdan memnun olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyileştirme için yılbaşını işaret etse de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdiği öğrenildi. Haberi Bakan Işıkhan bizzat açıklarken, emekli maaşı zammı için ek iyileştirmede Meclis’in açılış tarihi olan Ekim ayı işaret edildi.
Emekli maaşı zammı Temmuz 2023 için enflasyon artışına ek olarak refah payı ile yüzde 25 olarak kesinleşmişti. En düşük emekli maaşı 7500 TL’de kaldı. Zam ise kök aylık üzerinden hesaplanınca milyonlarca kişinin emekli aylığına yansıyan artış 100-200 lira seviyelerinde kaldı. Bu durumdan memnun olmayan emekliler, memurlara yapılan 8077 liralık seyyanen zammın kendilerine de yansıtılmasını talep ediyor. Emeklilerin beklediği haber geldi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise emekli zammı için Ocak 2024’ü işaret etti. Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Emekliye ara zam Ekim'de
Ancak bu açıklamanın ardından flaş bir gelişme yaşandı. Çorum ziyaretinde emeklilerin sorunlarını dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli zammı için Meclis’in açılış tarihi olan Ekim’i işaret etti.
Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak
"Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize, çalışıyoruz” diyen Bakan Işıkhan, “Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak inşallah. Çok rahat olun, lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.