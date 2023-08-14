BIST 7.809
DOLAR 27,05
EURO 29,61
ALTIN 1.663,29
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Memurlar ve memur emeklileri için zam teklifi bugün açıklanacak! Devlet ne veriyor, sendika ne istiyor?

Memurlar ve memur emeklileri için zam teklifi bugün açıklanacak! Devlet ne veriyor, sendika ne istiyor?

4 milyon Memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını netleştirecek, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak olan 2024-2025 toplu sözleşme zam oranı bugün açıklanacak. 8 milyondan fazla kişiyi doğrudan etkileyecek olan görüşmelerde Memur-Sen 3’er aylık periyotlarla zam istiyor.

Abone ol

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürüyor. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlandı. Şimdi gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak ikinci toplantıya çevrildi. 

Devlet, zam teklifini bugün açıklayacak

Bu toplantıda Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini kamuoyuna açıklayacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 4 milyon Memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakları netleşecek.

65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım...

Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek. Toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek.

Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

Memur-Sen 3 ayda bir zam istiyor

Toplu sözleşmelerde kamu çalışanlarını temsil eden Memur-Sen, 3’er aylık periyotlarla zam istiyor. Memur-Sen, 2024 yılı için birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 olmak üzere toplam yüzde 70; 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla yüzde 25 ve yüzde 15 olmak üzere toplam yüzde 40 zam talep ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İşte İYİ Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir Belediye Başkan adayları! Mart 2024 seçimi pazarlığı
İşte İYİ Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir Belediye Başkan adayları! Mart 2024 seçimi pazarlığı
Ekrem İmamoğlu kararını verdi! Seçimde İstanbul'dan aday olacak
Ekrem İmamoğlu kararını verdi! Seçimde İstanbul'dan aday olacak
Artvin'de Demet Akalın ile Resul Dindar festival sahnesinde kapıştı ben buranın çocuğuyum
Artvin'de Demet Akalın ile Resul Dindar festival sahnesinde kapıştı ben buranın çocuğuyum
Barcelona yeni sezona tatsız başladı
Barcelona yeni sezona tatsız başladı
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Hep birlikte ders çıkaracağız
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Hep birlikte ders çıkaracağız
İstanbul'da taksilere büyük zam! Zamlı tarife uygulanmaya başlandı! En yakın mesafe 70 lira oldu
İstanbul'da taksilere büyük zam! Zamlı tarife uygulanmaya başlandı! En yakın mesafe 70 lira oldu
Üsküdar Belediye Başkan Hilmi Türkmen: Üniversite öğrencilerinin giderlerini biz karşılayacağız
Üsküdar Belediye Başkan Hilmi Türkmen: Üniversite öğrencilerinin giderlerini biz karşılayacağız
Fenerbahçe evinde Gaziantepspor'u konuk etti! 17 dakikada 2 gol bulup üzerine yattı
Fenerbahçe evinde Gaziantepspor'u konuk etti! 17 dakikada 2 gol bulup üzerine yattı
TV100'ün hayatını kaybeden kurgu şefi Serpil Yıldırım defnedildi: Organları 7 kişiye can oldu
TV100'ün hayatını kaybeden kurgu şefi Serpil Yıldırım defnedildi: Organları 7 kişiye can oldu
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta Sivasspor ile Samsunspor berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta Sivasspor ile Samsunspor berabere kaldı
Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları kavga etti! Torbacı silahla taradı 1 ölü, 4 yaralı
Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları kavga etti! Torbacı silahla taradı 1 ölü, 4 yaralı
Ekrem İmamoğlu eze eze kazandı! En kritik ilçeler İmamoğlu'nun oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları kaybetti
Ekrem İmamoğlu eze eze kazandı! En kritik ilçeler İmamoğlu'nun oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları kaybetti