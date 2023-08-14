Depoları şimdiden doldurun! Benzine zam geliyor 14 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Motorin ve benzin fiyatlarını takip etmek artık imkansız hale geldi. Geçtiğimiz günlerde gelen motorin zammının ardından bu kez benzine zam geliyor. İşte güncel fiyatlar...

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Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Yine ve yeni zam kapıda.... Bu kez benzinin fiyatı artacak. Yeni zam oranı belli oldu.

11 Ağustos cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,80 TL'lik zam gelmişti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre gözler benzine çevrilirken, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,30-1,55 TL arasında bir zam bekleniyor.

Zammın gelmesi durumunda benzinin litresi 37,43 TL olmuş olacak.

Güncel benzin ve motorin fiyatı

İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.35 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 36.13 liradan satılıyor.