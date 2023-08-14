Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u ayin için mi öldürdü? Avukatı o iddialara noktayı koydu
Nilperi Şahinkaya'nın, Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi ile çıkan fotoğrafının ardından Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündeme geldi. Hafızalardan hiç silinmeyen Karabulut cinayetinin ayin için işlenip işlenmediği merak ediliyordu. Avukattan çarpıcı açıklamalar geldi.
Bundan tam 14 yıl önce korkunç bir cinayet işlendi. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u vahşice öldürdü. Hep akıllarda bir soru vardı: "Münevver Karabulut, ayine mi kurban giti?" Peki Münevver Karabulut ‘Mayasız Ayini' için mi öldürüldü?
Cem Garipoğlu'nun bu cinayeti Yahudi geleneklerinde yer alan ‘Mayasız Ayini' için öldürdüğü iddiaları tartışılıyor. Konuyu Fatih Altaylı ile Youtube'da yaptığı sohbette dile getiren Karabulut'un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Sözcü'ye bu iddiaların kendisine ait olmadığını söyledi.
“29 bıçak kesisi, beşi öldürücü bıçak darbesi, ölmeden önce testere kullanılması, makulenin kafası bedeninden ayrılmış, hunharca ve vahşice bir cinayet. Türkiye'de bütün kurumların sorgulandığı bir dosya oldu. Bir dava 11 dava oldu. Ölümün sebebi ile ilgili mahkeme binlerce sayfa evrak, onlarca klasör olmasına rağmen gerekçeyi tespit edemedi. Fakat mahkemenin gerekçesinde, duruşma zabıtlarında tartıştığı 4 tane senaryo olarak gerekçe vardı. Bu dördü de olabilir ama net olarak gerekçeyi tespit edemedi.”
“Bir tanesi Münevver Karabulut'un ailenin sırrını öğrenmiş olabilir. Ondan katledilmiş olabilir çünkü Cem Garipoğlu testereyi önceden alıyor. Sonra da maktuleyi eve getiriyor. Cinayetten önceki yazışmalarında ‘Seni sevgimle aşkımla boğacağım. Türkiye bizi konuşacak. Gitar çalacağım senin için. Panjurları kapatacağım' diyor. İkinci gerekçede ise maktule direnmiş, bakire, tırnaklarında Garipoğlu ailesinden ait DNA örnekleri var. Burada maktüleye karşı cinsel istismar da bulunmak istenmiş olabilir. Maktule buna direnmiş, ondan ötürü bu cinayet işlenmiş olabilir iddiası var.”