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Şanbaz Yılmaz eşi kimdir, kiminle evli? Şanbaz Yılmaz kaç çocuğu var?

Şanbaz Yılmaz eşi kimdir, kiminle evli? Şanbaz Yılmaz kaç çocuğu var?

İYİ Parti Kocaeli eski İl Başkanı Şanbaz Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Şanbaz Yıldız, kısa bir süre önce İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na bağlı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti. Ölümünün ardından Şanbaz Yılmaz'ın hayatı da merak edildi. Peki Şanbaz Yılmaz kimdir, eşi ve çocukları kimdir?

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Eski İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Yıldız, kısa bir süre önce İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na bağlı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti. Bu üzücü gelişme sonrasında Şanbaz Yıldız'ın hayatı da merak edildi. Peki kimdir Şanbaz Yıldız, aslen nereli? Şanbaz Yıldız eşi ve çocukları kimdir?  

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Değerli dava arkadaşım, Kocaeli Eski İl Başkanımız ve Yerel Yönetimler Koordinatörümüz Şanbaz Yıldız’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Öte yandan, son genel seçimde Kocaeli'den 2. sıra milletvekili adayı gösterilen Şanbaz Yıldız, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na bağlı olarak 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti. Şanbaz Yıldız, bu görevlendirilme ile Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu, Bursa ve Bilecik'ten sorumlu olacaktı.

Şanbaz Yıldız kimdir?

10 Nisan 1963 yılında Ankara’da doğan Şanbaz Yıldız ilk ve orta okulu Şereflikoçhisar'da okudu. Ankara Aydınlıkevler Lisesi'nde eğitim görürken 1980 darbesi ile beraber yargılanan isimler arasında yer aldı. Okulu yarım bırakmak zorunda kalan Şanbaz Yıldız darbe döneminde Ankara Ülkü Ocakları 2. başkanlığı yaptı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Yıldız 1989 yılında Kocaeli’ye yerleşti. MHP'de siyaset yapan Yıldız 2004 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2018 yılında MHP’den istifa eden Yıldız İYİ Parti'ye geçti. 4 buçuk yıl il başkanlığı yapan Yıldız 14 Mayıs 2023’te yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti 2. sıra milletvekili adayı oldu. Hatice Yıldız ile evli olan Şanbaz Yıldız Kocaeli KTO meclis üyesi Cevat Yıldız adında bir çocuk babasıydı.

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