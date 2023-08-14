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Şanbaz Yıldız kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Şanbaz Yıldız hayatı

Şanbaz Yıldız kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Şanbaz Yıldız hayatı

Eski İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Yıldız, kısa bir süre önce İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na bağlı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti. Bu üzücü gelişme sonrasında Şanbaz Yıldız'ın hayatı da merak edildi. Peki kimdir Şanbaz Yıldız, aslen nereli? Şanbaz Yıldız geçmiş görevleri ve hayatı

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Eski İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını yitirdi. Şanbaz Yıldız, kısa bir süre önce İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na bağlı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti. Bu üzücü gelişme sonrasında Şanbaz Yıldız'ın hayatı da merak edildi. Peki kimdir Şanbaz Yıldız, aslen nereli? Şanbaz Yıldız geçmiş görevleri ve hayatı 

Öte yandan, son genel seçimde Kocaeli'den 2. sıra milletvekili adayı gösterilen Şanbaz Yıldız, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'na bağlı olarak 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti.

Meral Akşener'den taziye mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yıldız'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhuma Allah'tan rahmet diledi. Yıldız, son olarak yerel seçimlere dönük koordinasyon görevini üstlenmiş ve bu süreçte başarılı olmak için çalışacağını ifade etmişti.

Şanbaz Yıldız kimdir?

1963 Ankara doğumlu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Ankara’da tamamladı. Ankara’da Lise öğrenimi görürken 1980 darbesinde yargılananlar listesinde yer aldı. Darbe yıllarında Ankara Ülkü Ocakları 2. Başkanlığı görevini yürüttü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu. 1989 yılında Kocaeli’ye yerleşti. Kocaeli İYİ Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü. Kocaeli İYİ parti 2. sıradan milletvekili adayıdır.

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