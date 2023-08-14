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Ne gram, ne çeyrek! Düğünlerin favori takısı BES oldu!

Ne gram, ne çeyrek! Düğünlerin favori takısı BES oldu!

BES birikimlerine hediye olarak katkı payı ödenmesine ilişkin SEDDK tarafından yapılan düzenleme bireysel emeklilik sektörü şirketlerini harekete geçirdi. Bu kapsamda birikimleri büyüten hediye uygulaması giderek yaygınlaşıyor. Özellikle doğum gününden, mezuniyete, düğünlerden, doğuma ve sünnet törenlerine kadar birçok alanda takılan takı’ların yerini ‘BES Birikim Hediyesi’ aldı.

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Hediye alternatiflerinin arasında son dönemlerde BES yani Bireysel Emeklilik Sistemi revaçta... En çok tercih edilen hediye alternatiflerinin arasında yer alan BES, özellikle SEDDK’nın bir yıl önce yaptığı düzenleme sonrasında düğünlerdeki takının en önemli rakibi olarak yerini aldı. BES, Doğum günlerinde verilen hediyeler arasında da ilk sıraya yerleşti.

Bu kapsamda düğünlerde takı merasimi için de uygulamalar devreye sokuldu. ‘BES Hediye Kartı’ veya ‘Hediye Sertifikası’ adıyla kişiler yakınlarına özel günlerinde ek katkı payı hediye edebiliyor. SEDDK, bir genelge yayınlayarak 1 Haziran 2022 tarihi itibarıyla BES’in hediye olarak verilebilmesine imkân tanıdı.

Uygulamaya göre BES sözleşmelerine, üçüncü kişiler hediye amaçlı olarak katkı payı ödeyebiliyor. Yeni uygulama kapsamında emeklilik şirketleri hediye sertifikası hazırlıyor.

BES Birikim hediyesi

Türkiye Hayat Emeklilik, uçtan uca dijital olarak tasarlanan “BES Birikim Hediyesi” hizmetiyle hediye kültürüne yeni bir boyut kazandırdı. Bu yenilikçi uygulama ile düğün, doğum, doğum günü, mezuniyet, bayram gibi özel günlerde Türkiye Sigorta Müşteri Platformu‘nda oluşturulan QR kod veya ödeme linki üzerinden, BES Birikim Hediyesi gönderilebiliyor. Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, hediyeleşmeyi seven bir toplum olarak, BES Birikim Hediyesi hizmetinin bu kültürümüzü daha da anlamlı bir hale getireceğine dikkat çekiyor.

Nasıl hediye gönderilir?

Hediye amaçlı ek katkı payı ödemesi yapacak olanlar, emeklilik şirketinin ödeme sayfasına yönlendiriliyor. Hediye BES hizmeti veren emeklilik şirketleri, BES katılımcısı adına internet sitesinde veya mobil uygulamada oluşturulan güvenli alanda katılımcının emeklilik sözleşmesine özgü karekod veya benzeri araçlarla üretilen tanımlayıcı bilgiyi, katılımcının kendisinin veya varsa varisi ya da velisinin rızası ile üçüncü şahıslarca paylaşabilmesi amacıyla katılımcının erişimine sunuyor.

Bu sayfada asgari olarak adına ek katkı payı ödemesi yapılacak emeklilik sözleşmesi sahibinin ad ve soyad bilgilerine yer verilerek, ek katkı payı olarak ödenecek tutar ve hediye edenin ad ve soyad bilgileri ile iletişim bilgileri talep ediliyor. Emeklilik şirketi, hediye edenin talebi olması halinde elektronik veya basılı olarak üretilen hediye sertifikasını hediye edene veya katılımcıya iletiyor.

Hediye katkı, altın karşılığı da olabiliyor. Hediye katkı payı ödeyenler çeyrek, tam, yarım altın tutarlarında ödeme yaptığını sertifikada belirtebiliyor. Katılımcıya ya da hediye edene gönderilecek sertifikalarda, özel mesaj bölümü de yer alıyor. Ödeme yapılan her katkı payına ilave olarak yüzde 30 oranında devlet katkısı da ekleniyor, hediye tutarı devlet katkısı avantajıyla artıyor.

BES
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