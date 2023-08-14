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İstanbul Çekmeköy'de korkutan yangın! 5 katlı binada can pazarı

İstanbul Çekmeköy'de korkutan yangın! 5 katlı binada can pazarı

İstanbul Çekmeköy’de korkutan bir yangın meydana geldi. 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Söz konusu yangın, saat 03.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Florya Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatı katında mahsur kalan 1 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmadan sonra söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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