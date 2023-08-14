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Düğün yemeği 60 kişiyi hastanelik etti

Düğün yemeği 60 kişiyi hastanelik etti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir sünnet düğününde ikram edilen yemeğin ardından rahatsızlanan 60 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi'ndeki bir sünnet düğününde ikram edilen yemeğin ardından 60 kişi mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuruda bulundu.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görenlerin bir bölümü taburcu edildi.

Tedavisi devam eden kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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