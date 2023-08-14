İkinci el araba almayı düşünenler dikkat! Fiyatların değişeceği tarih

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemlerin üzerinden bir ay geçerken ikinci el araç satışları sert frenledi. Önlemler işe yaradı, ‘al-satçı’ olarak bilinen yatırımcıların yerini gerçek müşteriler almaya başladı. Uzmanlar ise ertelenen talebin ortaya çıkması ile eylül ayından sonra fiyatların artabileceği konusunda uyarıyor.

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Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç satışlarına yönelik yeni adımlarının üzerinden bir ay geçti.

Geride kalan bir ayda talepteki düşüş, fiyatlardaki gerileme veya ilan sitelerinde satılamayan poşeti üzerinde araçların artık oto pazarlarında satışa çıktığına yönelik birçok konu gündeme getirildi.

Peki sıfır otomobilde fiyat artışları devam ederken ikinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi?

İkinci elde düşüş yok

Hürriyet'in görüştüğü uzmanlara göre satıcılar da uzmanlar da mevcut piyasa koşullarında bunu pek mümkün görmüyor.

Yatay seyirden sonra yeniden artışa geçebileceği beklentisi hakim

Piyasadaki genel görüş, ikinci el araçta fiyatların tıpkı geçen sene olduğu gibi bir süre durağanlaştıktan sonra yeniden artacağı yönünde. Bu noktada Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemler kapsamında sıfır fiyatının üzerine çıkan ikinci el otomobillerde fiyatların dengeleneceğinin altı çiziliyor.

Bunun dışında fiyatlarda belirgin bir düşüş beklenmiyor. İkinci el fiyatlarını belirleyen en temel unsur ise döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak sıfır otomobil fiyatlarının artması ve bu artışın Ikinci El Otomobil piyasasına yansıması.