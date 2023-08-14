Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası! Bu sezon yiyeceği gol sayısı

Fenerahçe'nin Gaziantep'i 2-1 yendiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin bu sezon ama bu sezon geçen sene yediği 42 golden daha az gol yer. En az 10 gol daha az yer." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte sezona 3 puanla başlayan Kanarya'da ilk yarı ve ikinci devrede oynanan futbol ise değerlendirme altına alındı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen; Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçındaki oyununa dair konuşurken, yeni sezonla ilgili de kehanette bulundu.

İşte Dilmen'in TV 8,5'taki sözleri;

"Fenerbahçe; Jesuslu Fenerbahçe'nin Dünya Kupası öncesi oyunu gibi başladı, Dünya Kupası sonrası gibi bitirdi. Fenerbahçe'nin top rakipteyken baskısı taraftara işte takım bu dedirtti. Oyunun son bölümlerinde ise tribünler de takımı eleştirmeye başladı. O dakikalarda psikolojik etkenler başladı."

"Geçen sezondan 10 gol daha az yer"

"Fenerbahçe orta sahasına 3 yeni oyuncu aldı. Çok güçlü kadro var doğru. 87 golü bulamaz diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu sezon ama bu sezon geçen sene yediği 42 golden daha az gol yer. En az 10 gol daha az yer."

"İsmail Kartal doğruları oynatıyor"

"Bu arzunun sezon sonuna kadar yüksek gideceğini düşünüyorum. Cengiz Ünder çok iyi futbolcu, İrfan Can çok iyi ama diyoruz ama iyi oyuncu. Oyun formatıyla ilgili İsmail hocanın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Futbolun doğrularını oynatmaya çalışan bir teknik direktördür. İsmail Kartal'ı neden tartışmak istemiyorum, çünkü doğruları oynatıyor"

"Tarihin en güçlü kadrolarından"

"Fenerbahçe'de futbol oynadım, kısa dönem teknik direktörlük de yaptım, şimdi yorumculuk yapıyorum. Fenerbahçe kadrosu tarihinin en güçlü kadrolarından diyebilirim. Doğru yönetilirse İsmail Kartal'a burada çok iş düşüyor, yönetime de aynı şekilde."

"4-1-4-1 oynaması gerektiğini düşünüyorum"

"4-2-3-1'i seviyor İsmail Hoca. Ben Fenerbahçe'nin 4-1-4-1 oynaması gerektiğini düşünüyorum. Böyle oynayacaksanız Arao ve İsmail orta sahanın ortası için en uygun oyuncular olduğunu düşünüyorum."