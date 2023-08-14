Dolar kuru yeniden 27 liranın üzerinde! 14 Ağustos 2023 piyasalarda son durum

Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euroda alım-satım rakamları merak ediliyor. Yükseliş devam ediyor. Dolar kuru 27 liranın üzerini gördü. İşte yatırımcının merakla takip ettiği rakamlar...

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Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı.

Dolar kuru, cuma günü 27 liranın altında tamamladıktan sonra yeni haftada yüzde 0,31 yükselerek 27,05 liradan işlem görüyor. Dolar/TL, günün ilk işlem saatlerinde 27,23 seviyesine çıkmıştı.

Euro/TL ise yüzde 0,10'luk düşüşle 29,57'den fiyatlanıyor.

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,11'lik düşüşle 1,09, dolar endeksi ise yüzde 0,14'lük yükselişle 103 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bitcoin ve Altcoinler

Bitcoin/USDT yazım esnasında 29.398 dolardan, Türk lirası karşısında ise 801.582 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.848, BNB (BNB) 240, Ripple (XRP) 0,628, Dogecoin (DOGE)0,0749 dolar civarlarında bulunuyor.