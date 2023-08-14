Defne Samyeli'den 'Ağır başlı işler yapsınlar' diyen Melik Yiğitel'e cevap: Ben de hayal kırıklığına uğradım
Ünlü isim Defne Samyeli, CNN Türk ekranında Hande Fırat’ın moderatörlüğünü yaptığı programa konuk olan ve kendisi hakkında “Sahneye çıkarak kendisini bitirdi” diyen gazeteci Melik Yiğitel’e tepki gösterdi. Samyeli ayrıca, Yiğitel’e tepki gösteren Hande Fırat'a da teşekkür etti.
CNN Türk'te Gece Görüşü adlı programı sunan Hande Fırat, konuk aldığı Melik Yiğitel’in eski haber spikeri Defne Samyeli'nin şarkıcılık yapmasını "Ağır başlı işler yapsınlar" diyerek eleştirmesine tepki göstermişti.
Telefonu kafana yersin: Hande Fırat, “Bir dakika ya sahneye çıkmak hafif başlı bir şey mi anlamadım? Gazetecilik de bir meslektir, mankenlik de bir meslektir bunlara yapılanlara da böyle ağırbaşlı dışında bir kelime kullandığında telefonu kafana yersin! Her gece barda şarkı söyleyeceğim hafif mi olacağım ben" diyerek Melik Yiğitel'e sert çıkmıştı.
Defne Samyeli'den Yiğit’e tepki, Fırat’a ise teşekkür gecikmedi. Samyeli’nin paylaşımı şöyle:
"Kendisini hayal kırıklığına uğratan üç isimden biri olarak..."
“Gazeteci Melik Yiğitel yıllar önce ana haber ancor’lığını yaptığım bir kanalda muhabirlerindendi. Geçen akşam bir haber programında siyaset konuşulurken kendisini hayal kırıklığına uğratan üç isimden biri olarak Ahmet Davutoğlu, Ahmet Altan’dan sonra benim adımı veriyor..