Defne Samyeli'den 'Ağır başlı işler yapsınlar' diyen Melik Yiğitel'e cevap: Ben de hayal kırıklığına uğradım

Telefonu kafana yersin: Hande Fırat, “Bir dakika ya sahneye çıkmak hafif başlı bir şey mi anlamadım? Gazetecilik de bir meslektir, mankenlik de bir meslektir bunlara yapılanlara da böyle ağırbaşlı dışında bir kelime kullandığında telefonu kafana yersin! Her gece barda şarkı söyleyeceğim hafif mi olacağım ben" diyerek Melik Yiğitel'e sert çıkmıştı.