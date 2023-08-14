BIST 7.795
DOLAR 27,05
EURO 29,62
ALTIN 1.663,13
HABER /  GÜNCEL

PKK zanlısı yakalandı! Yunanistan'a kaçacaktı

PKK zanlısı yakalandı! Yunanistan'a kaçacaktı

Askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı: Terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı

Abone ol

Edirne'de 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince 3 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü zanlısı Z.D'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen Z.D, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatalı teşhis hayatını kararttı! Mide ağrısıyla gitti 'kansersin' denildi sonrası resmen facia...
Hatalı teşhis hayatını kararttı! Mide ağrısıyla gitti 'kansersin' denildi sonrası resmen facia...
Dolar kuru yeniden 27 liranın üzerinde! 14 Ağustos 2023 piyasalarda son durum
Dolar kuru yeniden 27 liranın üzerinde! 14 Ağustos 2023 piyasalarda son durum
İstanbul Çekmeköy'de korkutan yangın! 5 katlı binada can pazarı
İstanbul Çekmeköy'de korkutan yangın! 5 katlı binada can pazarı
İkinci el araba almayı düşünenler dikkat! Fiyatların değişeceği tarih
İkinci el araba almayı düşünenler dikkat! Fiyatların değişeceği tarih
Eski İYİ Parti il başkanı hayatını kaybetti! Meral Akşener acı haberi duyurdu
Eski İYİ Parti il başkanı hayatını kaybetti! Meral Akşener acı haberi duyurdu
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası! Bu sezon yiyeceği gol sayısı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası! Bu sezon yiyeceği gol sayısı
Düğün yemeği 60 kişiyi hastanelik etti
Düğün yemeği 60 kişiyi hastanelik etti
TCDD 42 istasyon operasyon işçisi alacak
TCDD 42 istasyon operasyon işçisi alacak
Ne gram, ne çeyrek! Düğünlerin favori takısı BES oldu!
Ne gram, ne çeyrek! Düğünlerin favori takısı BES oldu!
Depoları şimdiden doldurun! Benzine zam geliyor 14 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
Depoları şimdiden doldurun! Benzine zam geliyor 14 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
Şanbaz Yılmaz eşi kimdir, kiminle evli? Şanbaz Yılmaz kaç çocuğu var?
Şanbaz Yılmaz eşi kimdir, kiminle evli? Şanbaz Yılmaz kaç çocuğu var?
Rusya Karadeniz'de Şükrü Okan isimli gemiye uyarı ateşi açtı ayrıntılar ortaya çıktı
Rusya Karadeniz'de Şükrü Okan isimli gemiye uyarı ateşi açtı ayrıntılar ortaya çıktı