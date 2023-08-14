PKK zanlısı yakalandı! Yunanistan'a kaçacaktı

Askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı: Terör örgütü PKK zanlısı tutuklandıAbone ol
Edirne'de 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince 3 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü zanlısı Z.D'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen Z.D, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.