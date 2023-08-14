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Veliler proje okullarına 12 bin lira ödüyor! Eğitimde rekor kayıt ücreti iddiası

Veliler proje okullarına 12 bin lira ödüyor! Eğitimde rekor kayıt ücreti iddiası

Proje okulları, fahiş kayıt ücreti iddiaları ile gündemde. Sınavla proje okulu kazanan bir öğrencinin velisinden 12 bin lira istendiği belirtilirken, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, tüm devlet okullarından fahiş kayıt paraları istendiğini kaydederek, 'yük velilerde' dedi.

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Millî Eğitim Bakanlığı'nın kendi belirlediği bölgelerdeki bazı okullar proje okulu adı ile anılmakta. Veliler ise bu okulu kazanan öğrenciden 12 bin lira kayıt parası istenmesine isyan ediyor. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise konuya ilişkin tüm devlet okullarından fahiş kayıt paraları istendiğine değinerek 'yük velilerde' vurgusu yaptı.

Öğretmen ve yöneticilerinin 'keyfi' ve 'hukuksuz' atandığı gerekçesiyle eğitimcilerin tepkisini çeken proje okullar, şimdi de fahiş kayıt ücretiyle gündemde. Sınavla proje okulu kazanan bir öğrencinin velisinden 12 bin lira istendiği belirtilirken, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, tüm devlet okullarından fahiş kayıt paraları istendiğini kaydederek, 'yük velilerde' dedi.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın aktardığına göre, sınavla proje okulu kazanan bir öğrencinin velisinden 12 bin TL kayıt parası istendi. Veli, devlet okuluna kayıt yaptırırken asgari ücretten fazla para istenmesine isyan etti.

"2023’te bu oran yüzde 9.1’e düştü"

Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, sadece proje okullarından değil diğer devlet okullarından da kayıt için fahiş ücretler istendiğinin altını çizerek, “2002 öncesi eğitim yatırımları için bütçeden yüzde 17.1 pay ayrılırken 2023’te bu oran yüzde 9.1’e düştü. Bütçesinin yüzde 80’inden fazlası personel giderlerine ayrılan MEB’in, devlet okullarını kendi hallerine bırakmış hali devam ediyor” diye konuştu.

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