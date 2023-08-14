Elinde Türk Lirası olanlara İslam Memiş'ten uyarı: Gram altın fiyatında bu rakamı artık beklemeyin...

Yeni haftada yatırımcılar altın düşecek mi, yükselecek mi? Almalı mı, satmalı mı? sorusuna yanıt ararken Piyasa Uzmanı İslam Memiş elinde Türk Lirası olanlara, 'Ben olsam hemen alırdım' diyerek çağrıda bulundu. İşte yatırımcıya önemli mesajlar...

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Altın fiyatları konusunda açıklamada bulunan ünlü ekonomist Ramazan Kurtoğlu yatırımcıları uyardı. Uzman isim, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Asla asla bankadan kredi alarak ve/veya eşten dosttan altın, döviz borç alarak ev, otomobil vs. hiçbir şey almayınız"

'Gram altında bu rakamı artık görmeyi beklemeyin'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, "Gram altında 1680 - 1700 bandını dikkate almamız gerektiğini söylemiştim. Kotalar geldiğinde %4'lük bir değer artışı yaşandı. Artık resmi kur ve serbest piyasalar arasında en az 50 liralık fiyat farkı olacak. Bazen bu fark 80 lira ya da 100 lira da olur. Ekran ile serbest piyasalarda gram altında aynı fiyatı kesinlikle beklemeyin. Bugün elimde TL olsa ben gram altın almalı mıyım? Hemen alırdım. 1880 öngörüm hala devam etmekte. 1800 yukarı yönlü kırılınca yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Kendimize. Elinde TL olan bu imkanları değerlendirmeli" şeklinde yorumda bulundu.