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Fırtına nedeniyle 3 ilde denize girişler yasaklandı

Fırtına nedeniyle 3 ilde denize girişler yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bazı plajlar, Zonguldak'ta Kapuz plajı, Sakarya'da ise tüm plajlarda olumsuz deniz koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle mavi bayraklı Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajları dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek hala yasak. Kandıra Kaymakamlığı, vatandaşlardan yasağa uymalarını ve denize girmemelerini istedi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da da yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine hala müsaade edilmiyor. Zonguldak'ta ise rüzgar nedeniyle sadece Kapuz plajında denize girişler yasaklanmış durumda.

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