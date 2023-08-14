Bakan güzel haberi duyurdu! Bu ay zamlı yatacak, hesaplarınıza bakın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatmaya başlandığını açıkladı.Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık tarafından sunulan toplum temelli bakım hizmet modellerinden Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında bakımlarının desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.
Kaç para oldu?
Bakan Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı’nın aylık ödemelerinin Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 4 bin 336 liradan 5 bin 97 liraya çıkarıldığını belirtti.
Evde bakım aylığı sorgulama nasıl olur?
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.