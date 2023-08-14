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Ümit Özdağ'dan Halil Konakçı hakkında suç duyurusu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ümit Özdağ'dan Halil Konakçı hakkında suç duyurusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, imam-hatip Halil Konakçı hakkında Hatay'la ilgili sözleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Beraberindeki partililerle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen Özdağ, Konakçı'nın, spekülatif açıklamalar yaparak ön plana çıkmaya çalıştığını söyledi.

Konakçı'nın, depremin ardından Hatay'daki nüfusa dair açıklamalarının bölgeye zarar verdiğini belirten Özdağ, Hatay'ın 7 bin yıllık Türk toprağı olduğu gerçeğinin tarihi kayıtlar ve uluslararası hukukla sabit olduğunu ifade etti. Özdağ, Konakçı'nın sözlerinin milli güvenlik tehdidi oluşturduğunu dile getirerek, savcıların Konakçı hakkında gereken soruşturmayı yapacağını düşündüklerini anlattı.

Basın açıklamasının ardından hazırlanan suç duyurusu dilekçesi savcılığa sunuldu.

Dilekçede, Konakçı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "görevi sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma", "anayasayı ihlal" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından kamu davası açılması istendi.

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