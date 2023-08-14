Ellerinde silah savaşa gider gibi gelin almaya gittiler!

Türkiye’de 2.8 milyon kişi iller arası göç etti! İstanbul yine ilk sırada

Çaldığı banka kartı alışveriş yaptığı dükkanın sahibine ait çıkınca olanlar oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre tek hatasız kendisi! Bu yanlışsa en büyük yanlışı ben yaptım