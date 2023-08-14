Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alexander Oxlade-Chamberlain ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Abone ol

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexander Oxlade-Chamberlain ile görüşmelerine başlandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan yıldız futbolcuya sakatlık riski analizleri de yapıldı. Beşiktaş sağlık heyeti herhangi bir risk görmedi.

Sezon başına alacağı ücret

Alex-Oxlade Chamberlain ile son sezonu opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık mukavele yapılacak. 29 yaşındaki tecrübeli isim sezon başına 2 milyon 250 bin euro garanti ücret alacak.

Alex Oxlade-Chamberlain kimdir?

Alex Oxlade-Chamberlain, 15 Ağustos 1993 yılında Portsmouth, İngiltere'de dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundadır ve orta sahada görev yapmaktadır. 35 kez milli forma giymiştir. Şuan serbest olan Alex Oxlade-Chamberlain, Southampton, Arsenal ve liverpool formaları giymiştir. 393 maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, 48 gol 56 asist üretmiştir.