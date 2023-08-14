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Halil Konakçı 'Hatay Arap toprağı' dedi mi? Hacı Yakışıklı kimlere 'edepsizlik yapamazsınız!' dedi

Halil Konakçı 'Hatay Arap toprağı' dedi mi? Hacı Yakışıklı kimlere 'edepsizlik yapamazsınız!' dedi

İmal Halil Konakçı "Hatay Arap toprağı" dedi iddiasıyla hedef oldu. Eleştirilere karşı açıklama yapan Konakçı, Hatay bölgesinde Arap vatandaşların yoğun olduğunu söylediğini belirterek, "Benim vatanperverliğimi ölçmeye sizin seviyeniz yetmez" dedi. Konakçı tartışmasını kaleme alan yazar Hacı Yakışıklı, "Siz Konakçı'ya itiraz edebilirsiniz; ama sözlerini çarpıtıp ona "vatan haini" diyemezsiniz. Edepsizlik yapamazsınız!" diye tepki gösterdi.

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İmam Halil Konakçı açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Kimi kesimlerin hedefindeki Konakçı'nın Hatay açıklaması tartışmaları beraberinde getirdi.

Konakçı, bir vaazındaki konuşmasında; ‘‘Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ ifadelerini kullandı.

Konakçı'nın bu konuşmasını bazı çevreler "Hatay'a Arap toprağı dedi" şeklinde görerek sert suçlamalar yönelttiler. Konakçı, hakkında suç duyurusu bile yapıldı.

"Kürt ve Arap vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölge dedim"

Eleştiriler sonrası yeni bir açıklama yapan Konakçı, "O bölgede Kürt ve Arap vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölge değil mi?  Bunu söyledim. Yani Hatay bölgesinde Kürt ve Arap vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölge dedim" diyerek suçlamalara yanıt verdi. Hayatını vatana feda ettiğini söyleyen Konakçı, "Bu bayrağa bu vatana bu millete Kur'an, İslam'a dirim değil ölüm feda olsun" diye konuştu. 

"Seviyesiz beyninizle kutsallara saldıramazsınız"

Konakçı'ya yönelik suçlamalarla ilgili yazı kaleme alan tv100 yazarı Hacı Yakışıklı, Konakçı üzerinden İslam'ın değerlerine hakaret edildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Konakçı, "Hatay Türkiye'nin toprağı değildir" demiyor. Kendisi de açıklama yaptı. Niye dinlemiyorsunuz? Siz Konakçı'ya itiraz edebilirsiniz; ama sözlerini çarpıtıp ona "vatan haini" diyemezsiniz. Edepsizlik yapamazsınız!

İskilipli Atıf Hoca hatırlatması yapıp kalleş bedeninizde taşıdığınız seviyesiz beyninizle kutsallara saldıramazsınız! İki şeyi eleştiremezsiniz: Kur’an-ı Kerim ve peygamberimiz! Bunun dışında her şey eleştirilebilir, herkese itiraz edilebilir!"

Hacı Yakışıklı'nın yazısının tamamı

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