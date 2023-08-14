BIST 7.867
DOLAR 27,05
EURO 29,65
ALTIN 1.664,63
HABER /  GÜNCEL

Kılıçdaroğlu görevlendirdi: CHP heyeti Hatay'a gidiyor

Kılıçdaroğlu görevlendirdi: CHP heyeti Hatay'a gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle CHP heyeti yarın 6 Şubat felaketinde ağır yıkım yaşayan Hatay'a gidecek. Burada iki gün sürecek incelemelerde bulunacak olan heyet, sorunları meclis gündemine taşıyacak.

Abone ol

6 Şubat felaketinin üzerinden 6 ay geçti. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal başkanlığında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’dan oluşan heyet; yarın Hatay’a gidiyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle Hatay’a giden heyet, iki gün boyunca bölgede yapacakları incelemelerin ardından sorunları gündeme taşıyacaklar.

İnceleme yapacaklar

Çadırkent, konteyner kentleri ziyaret edecek olan CHP heyeti, yurttaşların sorunlarını dinleyecekler. Yaklaşan kış ayları öncesi yurttaşlar için alınan önlemleri hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin eğitim, öğretim için hazırlıkların son durumunu inceleyerek meclisin ve ülkenin gündemine taşıyacaklar.

ÖNCEKİ HABERLER
Can Ataklı Davutoğlu ve Babacan'a fena saydırdı! Bunlar bel kemiksiz, onursuz, asalak...
Can Ataklı Davutoğlu ve Babacan'a fena saydırdı! Bunlar bel kemiksiz, onursuz, asalak...
Tuzla Tersanesi’nde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
Tuzla Tersanesi’nde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i KAP'a bildirdi!
Halil Konakçı 'Hatay Arap toprağı' dedi mi? Hacı Yakışıklı kimlere 'edepsizlik yapamazsınız!' dedi
Halil Konakçı 'Hatay Arap toprağı' dedi mi? Hacı Yakışıklı kimlere 'edepsizlik yapamazsınız!' dedi
Van'da çok feci kaza! Ölenler ve yaralılar var
Van'da çok feci kaza! Ölenler ve yaralılar var
AK Partili Hamza Dağ üç büyükşehir için kesin konuştu! 'İzmir' çıkışı dikkat çekti
AK Partili Hamza Dağ üç büyükşehir için kesin konuştu! 'İzmir' çıkışı dikkat çekti
Bakan güzel haberi duyurdu! Bu ay zamlı yatacak, hesaplarınıza bakın
Bakan güzel haberi duyurdu! Bu ay zamlı yatacak, hesaplarınıza bakın
Ümit Özdağ'dan Halil Konakçı hakkında suç duyurusu
Ümit Özdağ'dan Halil Konakçı hakkında suç duyurusu
Ellerinde silah savaşa gider gibi gelin almaya gittiler!
Ellerinde silah savaşa gider gibi gelin almaya gittiler!
Fırtına nedeniyle 3 ilde denize girişler yasaklandı
Fırtına nedeniyle 3 ilde denize girişler yasaklandı
AK Parti'nin 22. yılında mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu hal yoluna biz koyacağız
AK Parti'nin 22. yılında mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu hal yoluna biz koyacağız
Türkiye’de 2.8 milyon kişi iller arası göç etti! İstanbul yine ilk sırada
Türkiye’de 2.8 milyon kişi iller arası göç etti! İstanbul yine ilk sırada