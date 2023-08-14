Kılıçdaroğlu görevlendirdi: CHP heyeti Hatay'a gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle CHP heyeti yarın 6 Şubat felaketinde ağır yıkım yaşayan Hatay'a gidecek. Burada iki gün sürecek incelemelerde bulunacak olan heyet, sorunları meclis gündemine taşıyacak.

Abone ol

6 Şubat felaketinin üzerinden 6 ay geçti. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal başkanlığında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’dan oluşan heyet; yarın Hatay’a gidiyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle Hatay’a giden heyet, iki gün boyunca bölgede yapacakları incelemelerin ardından sorunları gündeme taşıyacaklar.

İnceleme yapacaklar

Çadırkent, konteyner kentleri ziyaret edecek olan CHP heyeti, yurttaşların sorunlarını dinleyecekler. Yaklaşan kış ayları öncesi yurttaşlar için alınan önlemleri hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin eğitim, öğretim için hazırlıkların son durumunu inceleyerek meclisin ve ülkenin gündemine taşıyacaklar.