BIST 7.838
DOLAR 27,05
EURO 29,61
ALTIN 1.665,40
HABER /  GÜNCEL

Evinde fenalaştı kapıya çıkarken kanlar içinde yere yığılıp öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evinde fenalaştı kapıya çıkarken kanlar içinde yere yığılıp öldü

Malatya’da ikametinde fenalaşarak sokağa çıkmaya çalışan 59 yaşındaki şahıs kanlar içerisinde yere yığılarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, 10.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Külliye sokakta bulunan müstakil bir evde ailesiyle birlikte yaşayan ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğu belirtilen İbrahim Y. aniden fenalaşınca sokağa çıkmak istedi.

Kapıya yönelen şahıs bu sırada kanlar içerisinde yere yığıldı. Aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İbrahim Y.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim Y.’nin cenazesi cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı! Aile perişan halde bakın nerede yaşıyorlar
Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı! Aile perişan halde bakın nerede yaşıyorlar
Anadolu Efes, milli basketbolcu Ercan Osmani'yi transfer etti
Anadolu Efes, milli basketbolcu Ercan Osmani'yi transfer etti
Paylaştıkları 'Tamer Karadağlı' videosu ters tepti! Cem Küçük verip veriştirdi: Dört şarlatan...
Paylaştıkları 'Tamer Karadağlı' videosu ters tepti! Cem Küçük verip veriştirdi: Dört şarlatan...
Kılıçdaroğlu görevlendirdi: CHP heyeti Hatay'a gidiyor
Kılıçdaroğlu görevlendirdi: CHP heyeti Hatay'a gidiyor
Can Ataklı Davutoğlu ve Babacan'a fena saydırdı! Bunlar bel kemiksiz, onursuz, asalak...
Can Ataklı Davutoğlu ve Babacan'a fena saydırdı! Bunlar bel kemiksiz, onursuz, asalak...
Tuzla Tersanesi’nde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
Tuzla Tersanesi’nde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i KAP'a bildirdi!
Halil Konakçı 'Hatay Arap toprağı' dedi mi? Hacı Yakışıklı kimlere 'edepsizlik yapamazsınız!' dedi
Halil Konakçı 'Hatay Arap toprağı' dedi mi? Hacı Yakışıklı kimlere 'edepsizlik yapamazsınız!' dedi
Van'da çok feci kaza! Ölenler ve yaralılar var
Van'da çok feci kaza! Ölenler ve yaralılar var
AK Partili Hamza Dağ üç büyükşehir için kesin konuştu! 'İzmir' çıkışı dikkat çekti
AK Partili Hamza Dağ üç büyükşehir için kesin konuştu! 'İzmir' çıkışı dikkat çekti
Bakan güzel haberi duyurdu! Bu ay zamlı yatacak, hesaplarınıza bakın
Bakan güzel haberi duyurdu! Bu ay zamlı yatacak, hesaplarınıza bakın
Ümit Özdağ'dan Halil Konakçı hakkında suç duyurusu
Ümit Özdağ'dan Halil Konakçı hakkında suç duyurusu