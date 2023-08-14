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Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams Bodrum'da konser verecek! Bilet fiyatına bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams Bodrum'da konser verecek! Bilet fiyatına bakın

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, 17 Ağustos'ta Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak. Konser bileti 17 bin 600 liradan satışa çıkacak.

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Türkiye'deki ilk konserini Bodrum'da verecek olan Williams, ilçedeki bir otelde 17 Ağustos'ta saat 21.00'da hayranlarının karşısına çıkacak.

Öte yandan konserin gerçekleşeceği otelin internet sitesinden yapılan açıklamada, otelde konaklayanların ücretsiz katılabileceği konsere, otel dışından gelmek isteyenlerin de çevrim içi satış kanalları üzerinden biletlerini temin edebileceği kaydedildi.

Ayrıca konser biletinin 17 bin 600 liradan satışa çıkarıldığı da bildirildi.

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