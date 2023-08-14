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Yeni Zelanda, son Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı

Yeni Zelanda, son Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı

Yeni Zelanda, uyguladığı son Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırarak salgına karşı sıkı tedbir politikasını sona erdirdi.

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Başbakan Chris Hipkins, basına yaptığı açıklamada, hastane ve sağlık kuruluşlarında maske takma ve Kovid-19’a yakalanan hastaların 7 gün boyunca kendini izole etme zorunluluğu uygulamalarının bu gece yarısından itibaren sona erdirileceğini bildirdi.

Hipkins, ülkede yaklaşık 3 bin 250 Yeni Zelandalının birincil veya ikincil sebep olarak Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Sıkı tedbirlerle pek çok kişinin hayatının kurtulduğuna dikkat çeken Hipkins, "Yeni Zelandalıların birlikte başardıklarımızdan son derece gurur duyduklarını düşünüyorum." dedi.

Salgının başlamasıyla ülke sınırlarını kapatarak sıkı tedbirlere başvuran Yeni Zelanda, Kovid-19 sürecinin uzaması ve daha bulaşıcı varyantların ortaya çıkmasıyla sıfır tolerans yaklaşımına son vermek durumunda kaldı.

Sağlık Bakanı Ayesha Verrall, hazirandan bu yana vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğunu ifade etti.

Muhalefetteki ACT Partisi Lideri David Seymour, kararın gecikmiş bir uygulama olduğuna işaret ederek, hükümetin insanlara çok uzun süredir "çocuk gibi davrandığı" eleştirisi yaptı.

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