BIST 7.838
DOLAR 27,05
EURO 29,61
ALTIN 1.665,40
HABER /  DÜNYA

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'ndan korkutan talimat

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'ndan korkutan talimat

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore ve ABD'nin gerçekleştireceği askeri tatbikat öncesinde, tehditlere karşı hazır olmak amacıyla füze üretiminin arttırılması talimatı verdi.

Abone ol

ABD ve Güney Kore’nin 10 günlük Ulchi Freedom Guardian askeri tatbikatını düzenleyeceğini duyurmasının ardından Kuzey Kore harekete geçti.

Kim Jong-un, füze ve top mermileri üreten mühimmat fabrikasına ziyareti sırasında askeri birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için füze üretim kapasitesini önemli ölçüde artırma emri verdi.

Kim Jong-un fabrikada yaptığı konuşmada, “Savaş hazırlıklarının seviyeleri, mühimmat endüstrisinin gelişmesine bağlıdır ve buna bağlı olarak ordumuzun savaş hazırlıklarını hızlandırmada fabrikanın çok büyük bir sorumluluğu var” dedi. Kim, “Ön cephedeki topçu birliklerini güçlendirmek için roketlerin üretiminin katlanarak artması çok acil bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore ordusunun askeri gücünün korunması gerektiğini ve herhangi bir savaşın üstesinden gelmek için sağlam bir hazırlık yapmaları gerektiğini belirten Kim, "Böylece düşmanın güç kullanmaya cesaretinin olmayacağını, güç kullandığı takdirde ise düşmanın yok edileceğini" sözlerine ekledi.

ABD ve Güney Kore'yi kınadı

ABD ve Güney Kore arasında Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı askeri yeteneklerin gelişmesi için düzenlenen Ulchi Freedom Guardian yaz tatbikatının 21-31 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanırken, Kuzey Kore ise askeri tatbikatın nükleer savaş için bir prova olduğunu, bu nedenle iki ülkeyi kınadığını açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
20 kişi bir oldu 6 güvenlik görevlisini dövdü! Hastanede arbede
20 kişi bir oldu 6 güvenlik görevlisini dövdü! Hastanede arbede
Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıfların uyum günleri kaç gün olacak?
Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıfların uyum günleri kaç gün olacak?
Yeni Zelanda, son Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı
Yeni Zelanda, son Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı
Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams Bodrum'da konser verecek! Bilet fiyatına bakın
Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams Bodrum'da konser verecek! Bilet fiyatına bakın
Evinde fenalaştı kapıya çıkarken kanlar içinde yere yığılıp öldü
Evinde fenalaştı kapıya çıkarken kanlar içinde yere yığılıp öldü
Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı! Aile perişan halde bakın nerede yaşıyorlar
Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı! Aile perişan halde bakın nerede yaşıyorlar
Anadolu Efes, milli basketbolcu Ercan Osmani'yi transfer etti
Anadolu Efes, milli basketbolcu Ercan Osmani'yi transfer etti
Paylaştıkları 'Tamer Karadağlı' videosu ters tepti! Cem Küçük verip veriştirdi: Dört şarlatan...
Paylaştıkları 'Tamer Karadağlı' videosu ters tepti! Cem Küçük verip veriştirdi: Dört şarlatan...
Kılıçdaroğlu görevlendirdi: CHP heyeti Hatay'a gidiyor
Kılıçdaroğlu görevlendirdi: CHP heyeti Hatay'a gidiyor
Can Ataklı Davutoğlu ve Babacan'a fena saydırdı! Bunlar bel kemiksiz, onursuz, asalak...
Can Ataklı Davutoğlu ve Babacan'a fena saydırdı! Bunlar bel kemiksiz, onursuz, asalak...
Tuzla Tersanesi’nde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
Tuzla Tersanesi’nde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i KAP'a bildirdi!