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Ormanlık alanda işçiler buldu! Hemen ihbar ettiler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ormanlık alanda işçiler buldu! Hemen ihbar ettiler

BİLECİK'ten son gelen haber kan dondurdu. Sabah saatlerinde orman işçileri yerde yatan birini görünce hemen ekiplere haber verdi. Elleri bağlanmış vaziyette bulunan cesedin kimliği henüz tespit edilemedi.

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 Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Kuşlar Kalesi mevkisinde sabah saatlerinde ormanlık alanda kesim işi yapan orman işçileri, yerde yatan birini görerek durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, elleri bağlanmış vaziyette erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

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