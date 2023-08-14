Açık cezaevine dönüş için verilen süre yarın doluyor! Dönmeyenler ne olacak?

Kovid-19 izninden açık cezaevine dönmesi gereken hükümlüler için süre yarın saat 17.00'de sona erecek. Belirlenen süre içerisinde teslim olmayanlar haklarını kaybedecek ve kapalı cezaevine dönecek.

Abone ol

Türkiye'de bulunan açık cezaevindeki hükümlülerin Kovid-19 izinleri 31 Temmuz itibarıyla sona erdi. TBMM'de kabul edilen düzenlemeye göre, Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.

Ancak denetimli serbestlik tedbiri süresine 5 yıldan fazla olanlar açık cezaevlerine tekrar alınacak.

Dönmeyenler ne olacak?

Bu durumdaki hükümlüler, yarın saat 17.00'ye kadar açık cezaevine dönmek zorunda olacak. Süre içinde açık cezaevlerine dönmeyenler haklarını kaybederek kapalı cezaevlerine alınacak.