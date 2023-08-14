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Bakan Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Bakan Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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Özhaseki, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 22 yıl önce bugün çıktıkları yolda "Büyük Türkiye" hedefine emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Göreve geldikleri andan itibaren millet için pek çok eser ve hizmet ürettiklerini kaydeden Özhaseki, "Ülkemizi tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, çevreden şehirciliğe kadar her alanda kalkındırarak sessiz bir devrim gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Özhaseki, temsil ettikleri milli iradeden; her türlü kumpasa, yargı oyunlarına ve 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimine rağmen asla taviz vermediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim tek bir gayemiz var. Güçlü Türkiye'yi inşa edip gençlerimizin ulaşacağı 2053 ve 2071 hedeflerine hazır hale getirmektir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için durmadan, bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu kutlu davada bir nefer olmayı, milletin adamıyla birlikte ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi bizlere nasip eyleyen Rabb'ime sonsuz şükürler olsun."

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