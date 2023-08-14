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Milli futbolcu Arda Güler ameliyat edildi! Son sağlık durumu nasıl?

Milli futbolcu Arda Güler ameliyat edildi! Son sağlık durumu nasıl?

Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler'in ameliyat edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtildi.

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Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler'in ameliyat edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arda'nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtildi.

Real Madrid'in 21 Temmuz'daki antrenmanında sakatlanan Arda'nın, sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmişti.

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