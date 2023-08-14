Antalyaspor'un yeni forma göğüs sponsoru Çağlayan Grup oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un 2023-2024 sezonunda forma göğüs sponsoru Çağlayan Grup oldu. İstanbul’da gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Sabri Gülel ile Çağlayan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Çağlayan hazır bulundu.

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Antalyaspor ile yaptıkları anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Çağlayan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Çağlayan, “Süper Lig'in en kıymetli takımlarından Antalyaspor'un göğüs sponsoru olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türk futboluna ve Antalyaspor’a destek olmaktan ötürü gururluyuz. Bu iş birliğinin hem Antalya'nın marka değerine hem de şirketler grubumuza olumlu katkı sağlayacağını umuyor, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

İki büyük markanın yol arkadaşlığı

Göğüs sponsorluğu anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Sabri Gülel ise “Kulüp olarak en büyük hedeflerimiz; Trendyol Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek ve takımımızın marka değerini uluslararası futbol camiası nezdinde artırmak. Bu hedefler doğrultusunda ilerlerken böyle önemli firmaları da yanımızda görmek istiyoruz. Ben tüm kamuoyu huzurunda Çağlayan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Çağlayan ve tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmayı hedefleri olan iki büyük markanın yol arkadaşlığı olarak görüyorum. Her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu. Bu anlaşma ile takımımız, 2023-2024 sezonunun tamamında Çağlayan Grup göğüs reklamı olan formalarla mücadele verecek.

Antalya'ya Çağlayan Grup imzası

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Çağlayan’ın önderliğinde Çağlayan İnşaat adı altında konut ve iş yeri inşaat yapımı ile sektöre adım atmış olan Antalyaspor'un yeni forma göğüs sponsoru Çağlayan Grup; bugün yılların birikimi, profesyonel çalışma anlayışı ve donanımlı uzman kadrosuyla gayrimenkul, perakende, turizm ve akaryakıt sektörlerinde varlığını başarı ile sürdürmektedir.

İnşa ettiği çok katlı konutların yanı sıra birçok devlet ihalesinde de (okul, sağlık kurumu vb.) imzası bulunan Çağlayan Grup’un şehrimizin Aksu ilçesi Mandırlar bölgesinde Miaport Villas adıyla 36 bin metrekare alanda kurulu içerisinde 74 villa, 5 malikâne ve suit misafirhanelerin yanı sıra Çağlayan Grup bölge başkanlığı ile yönetim binasının da yer alacağı projesi tamamlanma aşamasındadır.

Taahhüt ve konut projelerinde sahip olduğu 30 yıllık tecrübeyle hizmetlerine devam eden Çağlayan Grup, geniş ve uzman kadrosu ile kalite ve iş güvenliği konularında öncü, müşteri memnuniyeti konusunda örnek bir kurum olarak değişime hızla uyum sağlayıp başarılarını uzun vadeye taşıma hedefindedir.