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Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu

Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu

7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı.

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı.

Hükümet, memur ve memur emeklileri için 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif etti.

Bakan Işıkhan "2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam teklif ediyoruz. 967 madde üzerinde görüşmelerimizi sürdüreceğiz.Masaya taraflar olarak değil, paydaşlar olarak oturduk." dedi.

Memurlar ne istiyor?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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