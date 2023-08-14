Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu

7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı.

Abone ol

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı.

Hükümet, memur ve memur emeklileri için 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif etti.

Bakan Işıkhan "2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam teklif ediyoruz. 967 madde üzerinde görüşmelerimizi sürdüreceğiz.Masaya taraflar olarak değil, paydaşlar olarak oturduk." dedi.

Memurlar ne istiyor?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.