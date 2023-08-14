Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.